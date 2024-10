Sono 11.831 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia riscontrati oggi, sabato 2 gennaio 2021. Dai ieri sono stati registrati altri 364 morti, che portano il totale delle vittime a 74.985 dall'inizio dell'emergenza. Questi i dati elaborati dal Ministero della Salute, consultabili sul sito della Protezione Civile.

Gli ultimi dati nazionali – con l’Rt in crescita e il tasso di positività in costante aumento – gettano un’ombra sulle riaperture al pubblico di negozi, bar e ristoranti.

Veneto, Liguria e Calabria con l’Rt sopra l’1 rischiano di non uscire dalla zona rossa e Puglia, Basilicata e Lombardia potrebbero finire almeno in quella arancione. La decisione del governo è attesa per la prossima settimana, sulla base del nuovo rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità.