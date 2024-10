Sono 17.752 i positivi al tampone per il coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati della Protezione civile. I tamponi effettuati sono stati 199.489 (+35 mila circa rispetto a ieri). Il tasso di positività (rapporto positivi-tamponi, compresi quelli ripetuti e di controllo) è dell'8,8%, in leggero calo rispetto al 9% circa di ieri.

Sono 2.926 i pazienti in terapia intensiva per il Covid-19, in calo di 77 unità rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati invece 191. Le persone ricoverate nei reparti ordinari sono 26.897, in calo di 445 unità rispetto al giorno precedente.

Scende al 35% il numero delle terapie intensive occupate in Italia da pazienti Covid, ancora il 5% oltre la soglia di allerta. Prosegue il trend di miglioramento anche nei reparti non intensivi, dove calano al 42% i posti letto Covid (2% oltre la soglia critica).