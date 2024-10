Sono 95 i nuovi casi di coronavirus in Lombardia registrati nelle ultime 24 ore. Di questi, 32 sono emersi a seguito di test sierologici e 21 sono categorizzati come ‘debolmente positivi’, secondo i dati diffusi ieri dalla Regione Lombardia. Il totale dei pazienti deceduti dall’inizio dell’epidemia sale a 16.691 persone, 16 in più rispetto a ieri, 3 luglio.

Aumentano i guariti e i dimessi: sono complessivamente 68.201 - nello specifico si tratta di 65.915 guariti e 2.286 dimessi - con un aumento di 330 persone nelle ultime 24 ore, secondo i dati odierni di Regione Lombardia sull’andamento dell’epidemia di coronavirus. Diminuiscono le persone ricoverate in terapia intensiva, dove i letti occupati sono a oggi 36, 5 in meno rispetto a ieri, 3 luglio. Calano anche i ricoverati non in terapia intensiva, che in totale sono 231, 10 in meno nelle ultime 24 ore. Complessivamente i tamponi effettuati risultano 1.074.333, 10.160 nell’ultimo giorno. "I dati di oggi riportano buone notizie per quanto riguarda il calo dei ricoveri (-10), con un positivo '- 5' relativamente alle terapie intensive". Questo il commento di Giulio Gallera, assessore lombardo al Welfare. "Buone notizie - ha aggiunto - anche per ciò che attiene la voce guariti/dimessi (+330 in totale) a conferma di come la battaglia contro il virus stia producendo i risultati sperati".

In particolare, i nuovi casi di coronavirus per provincia vedono in testa Bergamo (31 nelle ultime 24 ore), a cui segue Milano, con 19 nuovi positivi di cui 3 a Milano città. Nella provincia di Brescia, così come in quella di Mantova, da ieri sono stati registrati 13 nuovi positivi al Covid-19. Ecco le altre province con il rispettivo numero di nuovi contagi: Como (3), Cremona (2), Lecco (1), Lodi (4), Monza e Brianza (4), Pavia (nessun nuovo caso), Sondrio (2) e Varese (nessun nuovo caso).