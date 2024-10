Nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono 10.874, contro i 9.338 di ieri, aumentano i test effettuati (oltre 144mila contro gli oltre 98mila del 19 ottobre). Sono 89 i morti, con i decessi totali che arrivano a 36.705. Il numero dei positivi dall'inizio della pandemia, compresi morti e guariti, sale a 434.449. I guariti sono 255.005. Le persone in terapia intensiva sono 870 (+73 rispetto a ieri).

Scende al 7,5% rispetto al 9,4% di ieri l'incidenza del numero di persone risultate positive rispetto al numero complessivo di tamponi. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 20 ottobre

Le terapie intensive aumentano di 73 unità (ora 870), i ricoveri ordinari di 778 (ora 8.454). I decessi sono 89. Dopo la Lombardia anche la Campania si prepara al coprifuoco. Il governatore De Luca: "Si interrompono le attività e la mobilità alle 23 per contenere l'onda di contagio". Il Piemonte pronto a chiudere i centri commerciali nel week-end.

Per il Comitato tecnico-scientifico le prime vaccinazioni partiranno a primavera. "Lavoriamo per evitare una chiusura generalizzata ma non possiamo escludere lockdown circoscritti", dice il premier Conte. Rientra lo scontro con i sindaci. Il Viminale coinvolge i prefetti. La Lombardia amplia la stretta anti Covid: chiede e ottiene dal Governo il coprifuoco dalle 23 alle 5 a partire da giovedì, centri commerciali non alimentari chiusi nei weekend. La segue la Campania che fa scattare la stessa misura da venerdì. Il Piemonte vuole chiudere solo i centri commerciali nel fine settimana.