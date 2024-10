In questi giorni in Italia si sta procedendo con la somministrazione dei richiami di vaccino anti-Covid (le secondi dosi, necessarie per garantire l'efficacia del farmaco).

Al momento sono 100.863 quelli effettuati, secondo l'ultimo report della presidenza del Consiglio dei ministri. Il totale dei vaccini inoculati in tutto il Paese ammonta a quasi 1,38 milioni, ovvero il 74,4% delle dosi distribuite.

Ieri il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, ha affermato che da oggi "le dosi a disposizione saranno utilizzate anzitutto per effettuare il richiamo nei tempi previsti a coloro che hanno già ricevuto la prima somministrazione".