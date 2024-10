Ieri erano stati 24.259. Sono invece 137 le vittime in un giorno, ieri erano state 97. Il tasso di positività è al 4,8%, in salita rispetto al 4,3% di ieri.

Sono 987 i pazienti in terapia intensiva, 21 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 73. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 8.101, ovvero 375 in più rispetto a ieri. I tamponi molecolari e antigenici effettuati sono 337.222 .