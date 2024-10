La mancanza di consapevolezza rispetto ai rischi di contagio da coronavirus nei giovani è stata "indotta abbondantemente da alcuni interventi decisamente permissivi. Ma non vogliamo demonizzare i ragazzi, o chi non potendone più ha pensato di potersi muovere in libertà" queste le parole del professor Massimo Galli a Omnibus su La7.

Il direttore del reparto Malattie Infettive all'ospedale Sacco di Milano sostiene infatti che "il segnale dell'apertura delle discoteche è stato pessimo ed ha avuto risultati pessimi. E non siamo che all'inizio, ahimé".