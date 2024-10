Quasi tutto il Paese torna da oggi in zona bianca. Resta esclusa solo la Valle d'Aosta, che dovrebbe diventarlo dalla prossima settimana, il 28, data in cui il Paese potrebbe dire addio all'obbligo di mascherina all'aperto.

A tal proposito si esprimerà questa settimana il Cts. Nel frattempo oggi arriveranno anche in Italia nuovi test per riconoscere la variante Delta del Covid, mentre entra in vigore la quarantena di 5 giorni per chi arriva dal Regno Unito.

Ieri a livello nazionale sono stati registrati 881 nuovi casi di positività e 17 decessi.