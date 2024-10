"Al punto in cui siamo giunti, e dopo aver sprecato tutto ciò che con grande sacrificio è stato fatto nei mesi scorsi, non resta che la chiusura delle attività. Ormai, solo chiudendo tutto si può fermare l'epidemia". Lo dice il virologo Andrea Crisanti parlando dell'epidemia di Covid e delle restrizioni in Campania in un'intervista al Corriere del Mezzogiorno.

"Non abbiamo utilizzato questi mesi per creare un sistema di sorveglianza attiva, incrementando la capacità di fare tamponi e potenziando l'impegno dove serviva, per poi collegare tutto all'app Immuni. Fondamentalmente non è stato fatto nulla. L'unica cosa che è stata fatta è di sperare che fosse finita", sottolinea Crisanti, che dirige il dipartimento di Medicina molecolare dell'università di Padova e il laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedale università di Padova.

Di chi è la responsabilità, delle Regioni o del Governo? "Ma che ne parliamo a fare. Abbiamo assistito ad un delirio indicibile", risponde l'esperto, secondo il quale a questo punto bisogna "mettere in campo misure restrittive, aspettare che i contagi diminuiscano e nello stesso tempo promuovere un investimento serio sulle misure di sorveglianza attiva per il futuro".

Sulle proteste a Napoli. "Non biasimo le persone che protestano, ma sbagliano il bersaglio: perché non dovrebbero protestare contro De Luca, ma perché in questi ultimi quattro mesi non è stato fatto nulla di ciò che andava realizzato per evitare la nuova ondata -è l'opinione di Crisanti-. Probabilmente, tra quelli che protestano vi saranno anche coloro che sono andati in discoteca ed in vacanza e al loro ritorno hanno contribuito a provocare la nuova espansione dell'epidemia. Il problema, tra l'altro, non si chiude qui: non possiamo più consentirci di andare avanti tra alti e bassi. Bensì, occorrerà consolidare i risultati dopo le chiusure ed evitare altri errori per il futuro".