"Sul tavolo del governo non c'è nessuna misura restrittiva" contro il covid "all'esame. Oggi i dati ci dicono che siamo in una fase positiva e gestibile. Valuteremo gli scenari delle prossime settimane. Ma è sbagliato dire che sarà autunno catastrofico, italiani hanno bisogno di messaggi positivi e rassicuranti. Il governo è pronto a gestire qualsiasi scenario". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ospite di 'Mattina24', su RaiNews24.

"L'obiettivo è quello di convivere con il virus e questo significa, a mio avviso, di prendere in considerazione l'ipotesi che chi è positivo asintomatico possa evitare l'isolamento e la quarantena. Prima o poi dovremo porci il problema o blocchiamo il Paese - ha proseguito -. Convivenza è prendere atto che siamo di fronte ad una fase endemica, c'è un innalzamento dei contagi che fortunatamente non sta producendo pressione sugli ospedali, i numeri sono ampiamento sotto controllo. Dobbiamo veicolare prudenza, ma non allarmismo e paura".

"Dopo due anni e mezzo di regole e restrizioni, dopo che gli italiani le hanno seguite e hanno aderito alla campagna di vaccinazione, è giusto tornare alla normalità, che significa convivere con la pandemia nella consapevolezza che c'è un approccio diverso e maggiore responsabilità. E' normale, alla presenza di una variante nuova molto contagiosa, assistere ad un innalzamento dei contagi che potrebbe essere l'indice di una fase endemica", ha sottolineato Costa.