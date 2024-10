Secondo quanto appreso dall’Ansa, sono in corso i controlli da parte dei Nas dei Carabinieri in palestre e piscine di tutta Italia alla luce dei nuovi protocolli anti-covid.

Ricordiamo che per quanto riguarda le palestre, Giuseppe Conte, illustrando il nuovo Dpcm, aveva spiegato che c'era stato “un intenso dialogo anche il Comitato Tecnico Scientifico. Abbiamo notizie varie e contrastanti: molto spesso i protocolli di sicurezza sono rispettati, garantite le massime misure, altre volte ci giungono notizie che non sono rispettati. Allora daremo una settimana per adeguare i protocolli e verificarne il rispetto. Se questo avverrà, non ci sarà ragione di chiudere le palestre. Altrimenti, lo preannuncio con molta chiarezza, saremo costretti a sospendere le attività nelle palestre e nelle piscine".

Tra le strutture sottoposte nelle ultime ore a controllo, oltre ad alcune palestre romane, il centro tecnico di nuoto di Frosinone affidato dal comune alla federazione italiana. Raggiunto telefonicamente dall'Ansa, il presidente della Fin Paolo Barelli ha confermato: "Sì, il responsabile mi ha comunicato che c'è stata la visita dei Nas e che tutto naturalmente è risultato in regola. Noi dello sport siamo contenti di questa attività perché improntati alla lealtà e al rispetto delle regole. Se poi dovesse emergere qualche singolo non a posto con le norme, è giusto che paghi. Naturalmente, da cittadini, ci aspettiamo che gli stessi controlli vengano effettuati in cinema, teatri, ristoranti...".