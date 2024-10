Continuano a risalire i contagi da Covid-19 in Italia, e non solo, mettendo alcune regioni, tra cui Sicilia e Sardegna, a rischio 'zona gialla' e aumentano i ricoveri, soprattutto al sud, anche se le terapie intensive sono al momento sotto la soglia di allarme. Il virus - fanno sapere le autorità sanitarie - sta prendendo di mira la fascia 10-29 anni, suggerendo di accelerare le vaccinazioni per i più giovani, ma si attende anche il completamento della copertura vaccinale per i più grandi e si valuta la somministrazione di una terza dose per rafforzare la protezione dalla variante Delta nei pazienti fragili. Attesa per oggi la decisione dell'Ema sull'uso di Moderna tra i 12 e i 17 anni.

In Sardegna. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 308 nuovi casi di Covid in Sardegna, in calo rispetto a ieri (413). Si registra anche una nuova vittima. In aumento i ricoveri ospedalieri in area medica, 70 (+9 rispetto al report precedente), con un nuovo ingresso in terapia intensiva (11 in totale). Attualmente in Sardegna sono 4.578 le persone in isolamento domiciliare e 55.561 i guariti.

I Comuni emanano nuove ordinanze.Per arginare la risalita dei contati, alcuni sindaci hanno deciso di adottare alcune prescrizioni. Torna l’obbligo di mascherina all’aperto in alcune città. A Paulilatino, ad esempio, ma anche a Maracalagonis, dove tra l’altro la sindaca Francesca Fadda ha imposto 10 metri di distanza tra gli ombrelloni nelle spiagge, anche quelle libere.

A Siurgus Donigala il primo cittadino Antonello Perra ha imposto nuovamente il coprifuoco dalle 24 alle 5 del mattino, e l'utilizzo obbligatorio delle mascherine anche all'aperto, fino a nuova ordinanza di revoca. L'attività di somministrazione di ristoranti e pizzerie è consentita solo tramite asporto, mentre ai bar è concesso esclusivamente servizio al tavolo. Stop a feste private e altri eventi anche all'aperto. Frecciata del sindaco a positivi e cittadini in quarantena: "Devono stare a casa e non, come mi viene segnalato, in giro per le vie del paese".

Stretta anche a Isili. Il sindaco Luca Pilia ha emanato una nuova ordinanza che prescrive, "per l'intero arco della giornata e fino a cessate esigenze, l'obbligo di usare mascherine quali protezione delle vie respiratorie anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, parchi, etc.)". Mascherine all'aperto anche a Uta e ad Assemini.

“Al fine di scongiurare il superamento dei livelli di guardia, sento anche io il dovere di adottare alcuni provvedimenti limitativi onde evitare l’ulteriore diffusione del contagio nel nostro territorio”, ha detto la sindaca di Assemini, Sabrina Licheri. Nel suo comune di circa 26mila abitanti si registrano 79 casi, con presenza di variante Delta.

Le restrizioni dureranno, per il momento, per 15 giorni: dal 1° al 15 agosto sono sospese le attività di spettacolo e intrattenimento musicale, culturale, teatrale svolte in luogo chiuso e all’aperto. Saranno altresì vietate le gare, le competizioni e attività connesse agli sport di contatto anche se di carattere ludico-amatoriale.

E ancora: “In occasione dei funerali, in cimitero potranno prendere parte alle esequie massimo 20 persone. La mascherina dovrà essere indossata anche all’aperto laddove non sia possibile rispettare il distanziamento interpersonale. Sarà vietato consumare bevande alcoliche nelle aree pubbliche. I parchi resteranno chiusi dalle ore 22 alle ore 6. Chiedo a tutti massima collaborazione. Ovviamente – ha sottolineato la sindaca , saremo pronti a revocare l’ordinanza nel momento in cui i numeri diventeranno più rassicuranti".