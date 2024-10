Nessun ripensamento da parte del Governo sull'obbligo di mascherina a scuola anche per i bambini di meno di 12 anni.

Il Consiglio di Stato ha infatti respinto l'istanza di un gruppo di genitori i cui figli non avevano alcun problema di salute e non soffrivano di problemi respiratori.

"L'obbligo contestato - spiega il decreto monocratico - non si caratterizza per la 'manifesta irragionevolezza", ed è "il Governo ad assumersi per intero tutta la responsabilità".