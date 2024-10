Ridotta a 5 giorni, a partire da oggi, la quarantena per i non vaccinati e per chi non ha completato il ciclo vaccinale contro il Covid in caso di contatto stretto con una persona positiva. Lo prevede una circolare del ministero della Salute, che aggiorna le misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti e ad alto rischio di casi di infezione.

"Fatta salva la disposizione dell’autosorveglianza per coloro che hanno ricevuto la dose booster o che hanno completato il ciclo vaccinale primario entro 120 giorni, che sono guariti entro 120 giorni o che sono guariti dopo il completamento del ciclo primario per tutte le altre fattispecie la quarantena per contatto stretto è pari a 5 giorni con test antigenico o molecolare negativo all’uscita".

E' quanto si legge nella circolare firmata dal direttore della Prevenzione sanitaria del ministero della Salute, Gianni Rezza.