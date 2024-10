"La variante Delta si trasmette più rapidamente, il 60% in più rispetto a quella Alfa e credo che in Italia avremo il 90% della diffusione di questa variante prima di settembre". Lo ha detto a SkyTg24 il virologo Francesco Broccolo, direttore del laboratorio Cerba di Milano.

"Sta già arrivando un'altra variante, la Epsilon, ancora poco frequente in Europa che sfugge agli anticorpi di Pfizer e Moderna ma anche a quelli indotti dal virus - aggiunge - I virus stanno mutando, con mutazioni nuove che non abbiamo mai visto. I risultati vanno genotipizzati, servono più tamponi molecolari per identificare le varianti che arriverranno. Possiamo rallentarne la diffusione per dare vantaggio alla vaccinazione".