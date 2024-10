"Tutte le Regioni stanno facendo sui territori un intenso lavoro per attuare il piano nazionale messo a punto dal commissario per la campagna di vaccinazione, noi restiamo sempre al loro fianco disponibili per fornire tutto il supporto necessario".

Così il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia fa il punto sulla situazione vaccini a livello nazionale. "Con l’impegno di tutti abbiamo avviato un percorso che ci porterà a uscire gradualmente dall’emergenza entro l’estate", ha affermato.

Anche il ministro Speranza nella medesima riunione ha elogiato l'operato delle Regioni, ed ha affermato che si sta accelerando e che entro il mese di agosto la campagna vaccinale volontaria si potrà dire ultimata.