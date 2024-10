"Bisogna accelerare con le quarte dosi per over 65 e fragili. Sono ancora troppo poche. Iniziano ad arrivare in ospedale, con forme anche impegnative, le persone (anziane e fragili) che hanno fatto terza dose oltre 8-10 mesi prima. Non serve vaccinare i 20enni oggi". Lo scrive su Twitter l'infettivologo Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova.

Sul tema pandemia è intervenuto anche Massimo Galli, già direttore del reparto di Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, che all'Adnkronos Salute spiega che "non vanno confusi i catastrofismi con le previsioni dettate dai numeri". "Se si vuole dire che, rispetto ad un'ondata pandemica, non siamo in una situazione comparabile a quella degli anni scorsi, sono assolutamente d'accordo", afferma Galli.

Ma, precisa, "se si vuole dire che la pandemia è finita, e vogliamo stabilirlo per decreto, non lo sono: questa affermazione non è suffragata da dati scientifici. Il problema è ancora presente e va considerato con tutta l'attenzione necessaria".