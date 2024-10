"Le misure restrittive, dalle quarantene alle dad, alle mascherine, non sono state in grado di arginare questa variante. Il virus va più veloce di noi, usciamo da questa logica in cui siamo entrati un anno fa e non ne siamo mai usciti sempre di obblighi e imposizioni".

Così, a Domenica In, Matteo Bassetti, primario di Malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova "Cerchiamo di essere più semplici. Con queste regole rischiamo un lockdown di fatto", prosegue.

"Va cercata nella gente la consapevolezza nel modo di difenderci, autodeterminazione del test quando serve, la mascherina quando serve". "Guardiamo ad altri Paesi - dice Bassetti - come la Francia, che toglie le mascherine all'aperto dal 1 febbraio, o agli Usa".

"Dobbiamo andare sempre più verso forme semplificate. Questa variante va troppo veloce, non la riusciremo mai a contenere con queste misure; la burocrazia sta in qualche modo fermando il nostro Paese, sta fermando le scuole, il lavoro, la produttività".

E sulla situazione nei reparti: "Negli ultimi 10 giorni non abbiamo visto una pressione maggiore come nella prima settimana di gennaio per quanto riguarda le terapie intensive; la vaccinazione con tripla dose copre integralmente dalle forme gravi".

"Nel mio reparto, nell'ultimo mese, non abbiamo ricoverato neanche un paziente con polmonite con tripla dose di vaccino", conclude Bassetti.