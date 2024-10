Sono arrivate ieri all'aeroporto militare di Pratica di Mare le prime 249.600 dosi di vaccino AstraZeneca, che verranno smistate in tutto il Paese. Nei prossimi giorni infatti, salvo imprevisti, saranno distribuite nei centri di somministrazione nelle varie regioni. Inizialmente l'arrivo delle dosi in Italia era previsto per il 15 febbraio.

"L'arrivo delle prime dosi del vaccino in Italia è un primo step per l'avvio della normalizzazione delle forniture da parte di AstraZeneca, che si sta adoperando tantissimo per superare le difficoltà ed imprimere un impulso decisivo alla campagna di immunizzazione dei cittadini del nostro Paese".

Così all'Agi Piero Di Lorenzo, presidente e amministratore delegato della Irbm di Pomezia, che insieme all'università di Oxford e ad AstraZeneca stessa ha lavorato al farmaco anti-Covid. "Il gruppo Irbm - spiega Di Lorenzo - non farà mancare il proprio contributo per il raggiungimento di tale obiettivo".