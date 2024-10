Con la fine dello stato di emergenza, che prevedeva prezzi calmierati per i tamponi rapidi anti-Covid in farmacia, in Italia il costo dei test per gli adulti risulta quasi ovunque 'fermo' ai 15 euro fissati, mentre solo poco più di una farmacia su 4 ha lasciato a 8 euro quelli per i ragazzi tra i 12 e i 18 anni. E' quanto emerge da un'indagine condotta da Altroconsumo in 108 farmacie di 10 regioni (Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania e Sicilia), contattate dall'associazione anonimamente come normali cittadini.

Dunque, se nella quasi totalità delle farmacie contattate l'associazione ha riscontrato il mantenimento del prezzo per i tamponi agli adulti, discorso diverso è stato per i ragazzi dai 12 ai 18 anni. Finito il contributo governativo di 7 euro a tampone, i prezzi in quasi 3 farmacie su 4 sono tornati a salire. Se il 27% delle farmacie contattate mantenuto il prezzo calmierato di 8 euro, ben il 68% ha allineato il costo a quello degli adulti (15 euro).

Andando a vedere regione per regione - riferisce Altroconsumo - si può notare che i prezzi variano dai vecchi 8 euro fino ai 20 euro. Interessante il dato dell'Emilia Romagna, dove la totalità delle farmacie contattate ha deciso di far pagare il tampone per i ragazzi esattamente lo stesso prezzo di quello per gli adulti.