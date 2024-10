Convocato per questa mattina il Consiglio dei ministri dove sarà discussa la proroga di 30 giorni del divieto di spostamento tra Regioni che scade il 25 febbraio.

"Non possiamo pretendere di chiamarvi a ratificare decisioni già prese, ma possiamo e vogliamo chiedervi di partecipare ad un processo decisionale che certo dovrà essere tempestivo, snello, ma che non potrà calare sulle vostre teste". Così, rivolgendosi alle Regioni, la ministra delle Autonomie Mariastella Gelmini. "Non servono divisioni, ma soluzioni", dice.

La nuova scadenza indicata per lo stop alla mobilità anche tra zone gialle, su cui c'è il consenso dei governatori, sarebbe il 27 marzo.