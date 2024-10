Sono 28.337 i nuovi casi di coronavirus registratisi in Italia nelle ultime 24ore, oltre 6mila meno di ieri. Il totale dei contagiati dall'inizio dell'emergenza sanitaria è di 1.408.868. Rallenta anche l'incremento delle vittime, 562 in un giorno (ieri erano 692), per un totale di 49.823.

Tornano a salire invece i ricoveri in terapia intensiva 43 i nuovi ingressi nelle ultime 24 ore per un totale di 3.801.

Nei reparti ordinari degli ospedali sono ricoverati 34.279 pazienti (+216 rispetto a ieri). Infine, in isolamento domiciliare ci sono 767.867 italiani, 13.942 in più.