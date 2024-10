Notizie incoraggianti dai dati pubblicati dal Ministero della Salute. Dall'inizio dell'emergenza Covid-19 in Italia si è toccato il record minimo di vittime. Nelle ultime 24 ore le persone decedute causa coronavirus sono 3. L'ultima volta che si sono registrati numeri così bassi è stato a febbraio. Secondo l'ultimo bollettino il numero complessivo dei morti sarebbe adesso di 35.045.

In calo anche il numero dei nuovi contagiati nelle ultime 24 ore nel Paese: sempre secondo i dati del ministero della Salute sono 219, 30 in meno rispetto ai 249 di ieri. Ma nel bollettino odierno viene evidenziato che il Molise segnala un caso del 18 luglio risultante negativo, dunque potrebbero essere 218 i casi complessivi. Il numero totale dei contagi sale a 244.434, i morti 35.045. Gli attualmente positivi sono invece 12.440 (+72), i guariti 196.949 (+143).

In Lombardia non si è registrato nessun morto, non succedeva dal 22 febbraio. Con 7.039 tamponi effettuati, si sono registrati 33 positivi, di cui 13 in seguito ai test sierologici e 15 "debolmente positivi". Sempre 22 i ricoverati in terapia intensiva, mentre sono 148 quelli negli altri reparti, uno in meno di ieri. Milano e Bergamo le città con il maggior numero di nuovi positivi (7), segue Brescia (6). Nessun caso a Lecco, Lodi, Mantova e Sondrio.