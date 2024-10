L'Italia supera la soglia dei 25 milioni di immunizzati contro il Covid, il 46% della popolazione sopra i 12 anni.

Ma i contagi continuano ad aumentare e per dare ulteriore impulso alla campagna vaccinale specie tra giovani e over 60 si fa strada l'ipotesi del green pass allargato, come in Francia: il tema sarà affrontato con una cabina di regia che potrebbe essere convocata da Draghi a inizio settimana.

"La politica deve mandare il messaggio che vaccinarsi dai 12 anni in su è un dovere civico" dice il governatore della Liguria Giovanni Toti.