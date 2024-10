Una donna di Siena ha denunciato il marito per aver subito abusi e maltrattamenti per oltre un anno. Secondo quanto riportato dalla cronaca locale de 'La Nazione', la donna è stata costretta a vivere un vero incubo dal 2022 al 2024. Il marito l'avrebbe umiliata, accusandola ingiustamente e costringendola a situazioni vergognose, come uscire di casa con pochi indumenti o addirittura mettersi a quattro zampe nella cuccia del cane.

La vittima ha deciso di denunciare il marito e portarlo davanti al giudice tramite il suo avvocato, Manfredi Biotti. Gli abusi subiti includono violenze fisiche, insulti e minacce, anche davanti ai loro figli minori. Nonostante il difensore dell'uomo, l'avvocato Lorenzo Paterniti, cerchi di dipingere una versione diversa dei fatti, i maltrattamenti descritti dalla donna sono stati confermati da varie fonti.

Dopo l'ennesima aggressione avvenuta nel novembre 2023, che ha causato alla donna due settimane di prognosi per i traumi subiti, le minacce e le umiliazioni sono continuate fino alla denuncia. L'udienza davanti al Tribunale di Siena è stata rinviata di una settimana, con la possibilità per il marito di patteggiare o aderire a un rito alternativo.