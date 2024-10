Maurizio Costanzo era stato ricoverato al Paideia International Hospital di Roma circa una settimana fa e, secondo quanto emerso, si trovava nella stessa stanza in cui era stato degente Mihajlovic prima di morire. Il giornalista si è spento quindi nella clinica, pare fosse malato da tempo, ma le reali cause del decesso non sono ancora note.

Costanzo soffriva da tempo di diabete, patologia che teneva sotto controllo facendo anche molta attenzione alla dieta.

Lo storico conduttore televisivo è morto oggi all'età di 84 anni. A dare la notizia del decesso è stato il suo ufficio stampa non specificando le cause.