"Ritengo possibile l'avvio delle vaccinazioni anti-Covid per i ragazzi e gli studenti già da settembre, previo ovviamente il via libera delle autorità regolatorie ai vaccini per questa fascia d'età, valutando eventualmente anche l'opportunità di effettuare le vaccinazioni nelle scuole stesse". Lo ha dichiarato all'ANSA il sottosegretario alla Salute Andrea Costa.

L'esponente del Governo ha precisato tuttavia come al momento "l'ipotesi di un obbligo generalizzato per la vaccinazione anti-Covid appaia prematura".