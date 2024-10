"Lo scenario più probabile è arrivare a un richiamo annuale del vaccino" ed "è ragionevole pensare che in autunno potremo avere dei vaccini aggiornati". Lo ha affermato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa intervenuto a Radio anch'io su Radio1.

A proposito delle sotto-varianti emergenti, in particolare la BA.5 che negli ultimi giorni sta creando preoccupazione in Europa, il sottosegretario ha detto: "Ovviamente le varianti ci sono sempre state e ci saranno, l'importante è continuare a monitorare quel che succede e continuare a tracciare. Dopodiché confidiamo di avere in autunno un vaccino aggiornato anche nei confronti delle varianti".

Inoltre, ha concluso Costa, "la ricerca sta continuando ogni giorno a lavorare per metterci nelle condizioni di avere strumenti nuovi per fronteggiare la pandemia, non solo dal punto di vista dei vaccini ma anche delle terapie".

Monserrato, isolata la variante BA.5