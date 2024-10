"Tra i temi rimasti da affrontare c'è quello delle discoteche", così il sottosegretario alla Salute del Governo Draghi, Andrea Costa, parlando delle zone bianche.

"Non possiamo permetterci di approcciare il problema come lo scorso anno - commenta Costa -. Dobbiamo essere coerenti e seri, le discoteche vanno riaperte per poter andare a ballare e socializzare. Se si aprono le discoteche, non bisogna tener conto di restrizioni sul distanziamento, il criterio dovrà essere quello di monitorare e tracciare chi entra".

E ancora: "Sull'obbligatorietà delle mascherine bisogna invece ragionarci, ma mi sembra al momento prematuro toglierle. Il Cts sta comunque esaminando un protocollo".