“La prima cosa che mi ha detto è stata che non vuole più incontrare nessun politico. Sono l'ultima che incontrerà e mi ha incontrato solo e esclusivamente per la mia storia, per quello che rappresento. Questo è il motivo per cui oggi sono venuta qui. Mio fratello è morto di carcere e nessuno mai più deve morire di carcere".

Lo ha detto la senatrice Ilaria Cucchi all'uscita dal carcere di Opera dove ha incontrato l'anarchico Alfredo Cospito.

Cospito è accusato di due attentati, ed è il primo anarchico a finire al 41 Bis, misura disposta lo scorso maggio per quattro anni. Da tre mesi sta facendo lo sciopero della fame e le sue condizioni di salute peggiorano di giorno in giorno.

"Gli ho chiesto più volte come sta, se riesce ad andare avanti e se ha le forze. Lui mi ha chiesto più volte di non interessarmi a lui di pensare ai detenuti anziani malati che sono al 41 bis".