Sei poliziotti del Reparto Mobile di Milano sono rimasti feriti e si sono dovuti recare in ospedale per essere medicati: è questo il bilancio degli scontri avvenuti nel corso della manifestazione anarchica in solidarietà del detenuto Alfredo Cospito (LEGGI L’ARTICOLO), che oggi pomeriggio ha preso il via da piazza XXIV Maggio e si è conclusa dopo alcune azioni di alleggerimento dei reparti inquadrati della Polizia di Stato.

Undici manifestanti sono stati portati in Questura per valutarne la posizione e le responsabilità in ordine ai danneggiamenti di numerose vetrine di negozi.

Il dispositivo di ordine pubblico predisposto dalla Questura di Milano con la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Locale, rende noto la stessa Questura, ha fronteggiato più volte gli oltre 400 manifestanti, giunti da più parti d'Italia, che, "con agire intimidatorio e violento, hanno lanciato oggetti verso le forze dell'ordine e gli operatori dell'informazione".