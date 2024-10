Ha cosparso la moglie con dell’alcol e ha tentato di darle fuoco. Un uomo di 72 anni è stato arrestato per tentato omicidio. L’episodio si è verificato ieri, a Melissano, comune in provincia di Lecce, al culmine dell’ennesimo litigio familiare. In un attimo dallo scontro verbale si è passati alla violenza fisica, l’uomo dopo averla strattonata e buttata a terra le ha rovesciato addosso del liquido infiammabile nel mentre che l’uomo cercava un accendino la donna ha urlato con tutte le sue forze e chiesto aiuto. Sono state proprio le urla della 70enne a far desistere l’uomo che si è allontanato da casa.

Solo allora la donna ha avuto il coraggio di chiamare le forze dell’ordine. I carabinieri sono intervenuti all’istante e hanno trovato l’uomo ancora con l‘accendino in mano. Per lui sono scattate le manette. La donna impaurita aveva ancora gli abiti inzuppati di alcol, i militari l’hanno soccorsa e hanno sequestrato gli indumenti. L’anziana è stata accompagnata in ospedale dove i medici le hanno dato una prognosi di sette giorni.

Il marito invece è stato accompagnato dai militari dell’Arma presso la casa circondariale Borgo San Nicola di Lecce. Dovrà rispondere davanti al giudice dell’accusa di tentato omicidio.