Un docente 33enne si è dato fuoco stamattina davanti alla sede della caserma dei carabinieri di Rende (Cosenza). Secondo quanto emerso, l'uomo avrebbe riportato gravi ustioni ed è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale dell'Annunziata. In seguito è stato trasferito a bordo di un'ambulanza nel Centro gradi ustioni di Napoli.

Le sue condizioni, dopo essere stato stabilizzato, sono giudicate serie dai sanitari che si sono riservati la prognosi e che ne hanno disposto il trasferimento nella struttura specializzata del capoluogo campano. Ora ha ustioni su circa il 70%. del corpo.

Al momento non si conosce il motivo del gesto disperato. Secondo quanto si apprende, il 33enne lavora in Lombardia come docente e aveva da poco fatto rientro in Calabria.

Secondo quanto ricostruito, il docente sarebbe sceso da un'utilitaria con una tanica di benzina in mano e si è avviato verso l'ingresso della caserma dove si è dato fuoco.