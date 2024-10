Positivi in rapido aumento in tutto il Paese, una situazione che riguarda anche la Sardegna, dove con l'arrivo delle feste la curva dei contagi da coronavirus continua a salire. Così si fanno più stringenti anche i controlli sulle persone che dovrebbero rimanere in quarantena perché positive al Covid-19 o entrate in contatto con contagiati.

Le Asl rischiano di essere nuovamente travolte dai casi da gestire. I positivi non vengono contattati repentinamente dopo l’esito del tampone e si registrano ritardi nella sospensione del green pass che dovrebbe essere automatica. Ma i rischi per chi viola le norme sono molto alti.

Chi è positivo e viola la quarantena rischia la denuncia per articolo 260 del testo unico della legge sanitaria 265 del 1934. Si tratta di un reato contravvenzionale che prevede l’arresto e da tre a 18 mesi e l’ammenda da 500 a 5.000 euro. Se durante la violazione dell'isolamento si infetta qualcuno, scatta la denuncia per il reato di epidemia colposa o dolosa. Chi, poi, pur consapevole di avere il coronavirus non lo dichiara, "contravvenendo alle regole di isolamento domiciliare e quarantena", oltre all’imputazione ex articolo 650 del codice penale (Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità) rischia anche reati più gravi se il suo comportamento causa danni ad altre persone.

I contatti stretti di un positivo che violano l’isolamento fiduciario rischiano invece sanzioni amministrative di varia entità (a partire da 400 euro e per un massimo di 1.000 euro).

Per quanto riguarda i tempi di quarantena, oggi chi è positivo può uscire soltanto dopo aver effettuato un tampone molecolare negativo. Si è ritenuti clinicamente guariti, anche con tampone positivo, dopo 21 giorni dal primo test positivo. Chi è contatto di positivo e ha completato il ciclo vaccinale può uscire dall’isolamento dopo 7 giorni con un test antigenico o molecolare con risultato negativo. Chi fra i contatti di un positivo non è vaccinato, invece, può uscire dall’isolamento dopo 10 giorni con un test antigenico o molecolare con risultato negativo.