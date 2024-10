Si stavano recando tranquillamente all’aeroporto Marconi di Bologna per prendere un aereo per Madrid, violando l'area interessata dalle misure del dpcm per limitare il contagio da coronavirus. Nei guai sono finiti due giovani di 20 e 25 anni, provenienti da Parma.

I ragazzi sono stati fermati durante un controllo stradale e alla richiesta di specificare il motivo per cui si trovavano fuori dalla loro provincia hanno risposto che stavano andando all'aeroporto per partire per viaggio di piacere.

Per aver violato le misure restrittive i due sono stati denunciati da Carabinieri.