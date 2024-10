Sul sito del Ministero dell’Interno sono stati pubblicati i numeri delle persone che sono state denunciate fino ad ora per violazione delle restrizioni disposte dai provvedimenti per l'emergenza Coronavirus.

In totale sono 2.162.

Le persone controllate sono state in totale 106.659, mentre le verifiche negli esercizi commerciali 18.994. Tra i denunciati ci sono anche 113 titolari di esercizi commerciali mentre 35 sono le persone differite per aver indicato nell'autocertificazione motivi non veri per gli spostamenti.

Cosa prevede il decreto. ll principio generale è che gli spostamenti sono da evitare, ma sono ammessi solo

- per comprovate ragioni di lavoro; attenetevi al tragitto casa-lavoro e siate pronti in caso di controllo a spiegare le ragioni del vostro spostamento, potrete compilare il modulo di autocertificazione;

- per necessità (per fare la spesa, per portare il cane a fare i bisogni)

- per ragioni sanitarie: muovetevi solo per questioni sanitarie ma assolutamente non in caso di sintomi influenzali o se sottoposti a quarantena. In questi casi chiamate il medico di famiglia, il 1500, il numero verde regionale 800.311.377 o, solo in casi di urgenza, il 118.

Merci e generi alimentari circolano liberamente; non ci sono quindi rischi di carenza per approvvigionamenti o generi di necessità. Non serve riversarsi nei supermercati.