Un "amico medico di Milano consiglia caldamente di utilizzare un solo paio di scarpe per andare fuori e lasciarle fuori dalla porta di casa un volta utilizzate, perché sembra che il virus riesca a rimanere vivo per 9 giorni sull'asfalto". L'audio con il suggerimento sta facendo il giro delle chat di tutta Italia, tanto che ne ha accennato anche il presidente dell'Istituto superiore di sanità in conferenza alla Protezione Civile.

L'Adnkronos Salute ha proposto l'audio al virologo dell'Università di Milano Fabrizio Pregliasco, che spiega: "E' un fake. È vero, il virus può sopravvivere qualche giorno, ma con una carica virale irrisoria".

"La sporcizia, ovvero il substrato organico, può in qualche modo facilitare la sopravvivenza del microrganismo, ma è davvero irrisoria la quota che può essere portata dalle scarpe", aggiunge il virologo. Inoltre, come ha ricordato Brusaferro (presidente dell'Iss, ndr), questi virus sopravvivono sulle superfici "laddove non vengano esposti a disinfezione ma anche elementi colme sole, pioggia, intemperie". Parola d'ordine, ancora una volta, igiene accurata delle mani e pulizia ambienti.