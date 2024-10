Una bella notizia, nel mare di informazioni negative in merito al coronavirus che ogni giorno buttano nello sconforto e alimentano la tristezza, arriva da Lecco.

Un bambino di 40 giorni è guarito dal Covid-19. La comunicazione è arrivata dall'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, in un video collegamento per fare il punto sull'emergenza. "Ora è negativo - ha detto -, segno che, anche quando molto piccoli, i bambini hanno la forza di guarire" da questa malattia.

Il piccolo è stato dimesso dall’ospedale dove era ricoverato.

Sembra che possa essere stato contagiato inavvertitamente dalla madre, che ha contratto il Covid-19 un paio di settimane dopo la nascita del figlio: è stata lei la prima a manifestare i sintomi e per questo si è rivolta ai sanitari del San Lepoldo Mandic di Merate dove aveva partorito da poco.

Dopo essere risultata positiva al tampone, anche il piccolo è stato sottoposto per precauzione all’esame e risultato positivo anche lui è stato trasferito al più attrezzato Alessandro Manzonni del capoluogo, sebbene pare non abbia mai versato in imminente pericolo e le sue condizioni non siano mai state gravi. Tutto fortunatamente è andato per il meglio.