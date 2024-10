Dopo il Coronavirus arrivano anche gli sciacalli.

Negli ultimi giorni sono numerosi i casi di sciacallaggio ai danni di persone anziane e indifese. Individui senza scrupoli sfruttano la paura per il virus per intrufolarsi nelle abitazioni e truffare e derubare la gente. In Veneto e in Lombardia sono tanti i casi già segnalati alle forze dell’ordine.

Suonano di casa in casa con falsi tesserini dicendo di essere della Asl e di dover bonificare la casa o eseguire un tampone ai residenti. Ovviamente è tutto finto, nessuno di questi servizi è attivo.

La Croce rossa italiana, i sindaci e le forze dell’ordine consigliano di non far entrare estranei in casa e nel dubbio chiedere aiuto e chiamare il 112.