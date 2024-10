"Abbiamo dati sperimentali sui coronavirus che mostrano come possano sopravvivere in tempi che vanno da qualche ora a qualche giorno su superfici diverse. Laddove non vengano esposti a disinfezione ma anche elementi come sole, pioggia, intemperie".

Lo sottolinea il presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro, che nel corso della conferenza stampa alla Protezione civile con gli aggiornamenti quotidiani sul Covid-19 in Italia ha ricordato: "Sappiamo che questo virus è molto sensibile ai disinfettanti, e che si trasmette con il contatto attraverso le mani. Il miglior modo per difendersi è lavare spesso e correttamente le mani".

Brusaferro ha ricordato che "circolano audio sulla presenza del virus sulle superfici". È raccomandato che "accanto all'igiene personale è importante anche la pulizia degli ambienti".