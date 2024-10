Per combattere insieme l’epidemia da Covid-19, il governo cinese ha inviato un team di esperti medici in Italia, formato congiuntamente dal National Health Commission of China e dalla Red Cross Society of China.

“Dopo una breve attesa all'Aeroporto di Fiumicino, l'Ambasciatore Li Junhua e i rappresentanti italiani hanno accolto l'A350 della China Eastern con a bordo il team di specialisti cinesi e oltre 30 tonnellate di forniture mediche per aiutare l'Italia nella lotta al COVID19. Quasi 10.000 chilometri da Shanghai a Roma, ma c'è grande entusiasmo. Ora poche ore di riposo e il team di medici cinesi sarà pronto per dare il suo contributo!ForzaCinaeItalia”.

Lo ha scritto sui propri canali social l’Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia.