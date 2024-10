Costa 190 euro la mascherina "100% in seta" disegnata da Fendi e venduta online dal negozio fiorentino Luisaviaroma. Da due giorni è sold out. Le mascherine non sono più disponibili dalle ore successive alla notizia della diffusione del coronavirus in Italia.

La psicosi avrebbe spinto decine di persone a comprare in tutta fretta un articolo in vendita da tempo. "Vanno di moda - le dichiarazioni che arrivano dal negozio riportate da Open -, soprattutto in Asia, ma per proteggersi dallo smog, non dal coronavirus. Ora ovviamente vengono acquistate per proteggersi dall’epidemia. Ma è ovvio che non sono utili, non salvano di certo la vita".

"Le mascherine alle persone sane non servono a niente, servono per proteggere le persone malate e il personale sanitario, che è a contatto con i malati. Le mascherine di garza, che oggi vanno a ruba anche sui siti internet, non servono a proteggere i sani" ha detto Walter Ricciardi, membro dell’Oms e consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, nel corso della conferenza stampa con il commissario Angelo Borrelli alla protezione Civile.

Per essere realmente efficaci, poi, le mascherine devono essere di tipo Ffp2 e Ffp3: solo così vengono schermate le vie respiratorie.