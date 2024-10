“Quello che abbiamo imparato in questi mesi ci consentirà di avere una circolazione del virus diversa, se dovesse esserci una seconda ondata gli ospedali saranno più preparati”, così come noi attraverso l’uso della mascherina.

Lo ha detto questa mattina a “Coffee break sabato” su La7 il Viceministro della Salute Pierpaolo Sileri.

Dobbiamo essere consapevoli che “abbiamo una malattia in più che ognuno di noi può prendersi. Il numero di malati è oggi calato: il virus circola meno, il numero dei pazienti in terapia intensiva sono notevolmente diminuiti. 200 positivi al giorno e i focolai sotto controllo ci dicono che stiamo facendo un buon lavoro. L’Italia ha conosciuto per prima la malattia, gli italiani sono stati straordinari”.