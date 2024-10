L'Italia si sta avvicinando al picco dell'epidemia di Covid-19. Lo ha detto il vice ministro della Sanità, Pierpaolo Sileri, parlando alla Bbc. Sileri ha dichiarato all'Andrew Marr Show che tra una settimana o 10 giorni "al massimo", il Paese vedrà un calo dei casi positivi.

Sileri ha anche respinto le critiche secondo cui il governo italiano non avrebbe imposto il blocco del Paese abbastanza velocemente. Ha detto che il governo ha "agito rapidamente" ed è stato "molto sfortunato" per la presenza di diversi focolai in Lombardia.

Inoltre, sulla propria pagina Facebook, il vice ministro ha sottolineato: “È chiaro che vi è stata una carenza di materiale, perché con l’esplosione del virus anche negli altre regioni europee c’è stato un accaparramento, il che significa che c’è stata una carenza per un lungo periodo di tempo e questo ha determinato che le scorte sono state dirottate in Lombardia o nelle regioni limitrofe. Il materiale inizia ad arrivare e sono sicuro che nei prossimi giorni queste carenze verranno progressivamente colmate, anche in virtù del fatto che alcune aziende italiane sono state riconvertite e stanno producendo DPI. Attenzione a parlare di errori. La Lombardia ha lavorato bene e tanto. Da più di un mese che dico, aspettate e vedrete cosa accadrà negli altri paesi”.