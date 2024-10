"Io penso che se ciascuna regione si muova per proprio conto generi una competizione a chi fa meglio e mette a disposizione degli altri la sua ricerca". Lo ha detto Matteo Salvini a RTL 102.5.

"Ad esempio, in Lombardia - ha spiegato - se avessimo aspettato lo Stato i tre quarti dei respiratori non sarebbero mai arrivati, quindi Regione Lombardia se li è cercarti e comprati in giro per il mondo. Ieri ho sentito il governatore della Regione Friuli-Venezia Giulia, ma vale anche per la Calabria o la Sardegna, l'80% delle mascherine sono state trovate a livello locale o comprate nel mondo dalle Regioni perché se si fosse aspettato l'intervento dello Stato sarebbe arrivato solo un quinto del necessario. Mi dica lei - ha concluso - se devo aspettare qualcosa che non arriva per fare tutti insieme o se pure mi devo attrezzare, magari anche per aiutare altre regioni, perché c'è stata una solidarietà incredibile, al di là dei colori politici. Penso che una competizione a chi fa meglio serva".