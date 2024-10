Ieri sera il premier Giuseppe Conte ha esposto le nuove direttive in vigore dal 4 maggio con l’avvio della Fase 2. Nel suo discorso Conte ha parlato di spostamenti concessi per andare a visitare congiunti. Proprio su quest’ultima parola sono scattati i dubbi: Cosa s’intende per congiunti?. Il nuovo decreto Consente visite a marito/moglie, figli, parenti fino al sesto grado (per esempio i figli di cugini), genitori, zii, nonni.

La polemica in queste riguardava le coppie di fidanzati. Non era bene chiaro infatti se fossero concesse le visite tra le coppie non sposate. Da Palazzo Chigi è arrivata la conferma: “I congiunti sono anche i fidanzati e affetti stabili”. Le Faq, che saranno pubblicate nei prossimi giorni sul sito di Palazzo Chigi, chiariranno ulteriori dubbi interpretativi sul provvedimento.