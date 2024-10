Sono 12.212 i nuovi casi di coronavirus nel Paese, su un totale di 128.740 tamponi processati. I decessi nelle ultime 24 ore sono 659, mentre i guariti 17.044. Questi i dati nell'ultimo bollettino del ministero della Salute.

In calo il numero dei pazienti in terapia intensiva (-16) e nei reparti non intensivi (-270). Buone notizie anche per quanto riguarda il tasso di positività, che nei giorni scorsi era arrivato a toccare il 13% ed adesso scende all'8,7%.

La regione col maggior numero di contagi totali è il Veneto, con 90.365 casi; seguono Campania con 78.491 e Lazio con 74.658. Sardegna nona con 16.258 persone attualmente positive.