Oggi alle 18 papa Francesco sarà in piazza San Pietro, completamente vuota, dove verrà esposto il Santissimo Sacramento. Bergoglio impartirà a tutto il mondo La benedizione Urbi et Orbi. A questa sarà annessa la possibilità di ricevere l’indulgenza plenaria (è il modo in cui la Chiesa si fa carico dei peccati dai noi provocati, purificando la vita dei fedeli mediante la forza santificatrice di Gesù e dei santi).

La notizia è stata data dall’ufficio stampa della Santa Sede ed è circolata sui social e su whatsapp: “È un fatto epocale di un’importanza cruciale. Quindi a quell’ora sia fermato tutto perché sarà un momento in cui il papa potrà avere la forza spirituale di bloccare. Avverrà un fatto epocale che raggiungerà il mondo intero con una benedizione unica”.

In Piazza San Pietro Francesco, chiederà la fine della pandemia.

Nella piazza è stato spostato il Crocifisso venerato dal papa il 15 marzo scorso nella chiesa di San Marcello al Corso a Roma. Questo è stato oggetto di venerazione da parte dei romani fin dal 1519, quando rimase illeso nel grande incendio che colpì la chiesa nel cuore di Roma.

Ma soprattutto a questa immagine, che fu portata nel 1522 in processione per tutti i rioni di Roma, venne attribuita la cessazione della peste. 

Sempre per oggi, la Cei invita i vescovi a recarsi da soli in un cimitero per commemorare i defunti.