Sono 170.844 i casi di positività al covid 19 nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 68.052). E' quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute.

Le vittime sono invece 259, in forte aumento rispetto a ieri, quando erano state140. Sono stati processati 1.228.410 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività come detto al 13,9%.

I ricoverati sono 12.912, 579 in più da ieri, 1.392 in terapia intensiva, 41 in più da ieri.