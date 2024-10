Un medico, in uno scatto d'ira, prende a schiaffi e a calci un anziano facendolo cadere per terra e procurandogli lesioni al volto. L'episodio, secondo una prima ricostruzione, sarebbe avvenuto nei giorni scorsi a Calimera, in provincia di Lecce, e vedrebbe protagonista un medico di base su cui sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri, intervenuti sul posto insieme ai sanitari del 118.

La scena e' stata ripresa con un telefonino da alcune persone che si trovavano a pochi metri di distanza e il video e' divenuto in poche ore virale sui social e sulle chat. Scenario dell'accaduto e' la pubblica via. Medico, anziano e una terza persona stazionano davanti ad un edificio, dove probabilmente ha sede l'ambulatorio del professionista.

L'anziano, con una mascherina sul viso, parla ad alta voce e si regge su un bastone. Nelle immagini si vede il medico improvvisamente perdere la calma ed aggredire l'uomo che cade rovinosamente al suolo, mentre una donna esce dall'edificio urlando, in preda all'agitazione, per soccorrerlo. L'anziano ha riportato tumefazioni al volto, ma non correrebbe pericolo di vita.

La Asl di Lecce ha avviato accertamenti, mentre si attende il risultato di quelli svolti dai carabinieri.